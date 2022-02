Wanderer lag nach Absturz zwei Wochen tot am Berg

Ein 70-jähriger Wanderer ist im Gemeindegebiet von Frastanz offenbar bereits vor knapp zwei Wochen tödlich verunglückt. Der Mann wurde im Rahmen einer Suchaktion am Freitag entdeckt, er dürfte rund 120 Meter in eine Rinne abgestürzt sein. Die Wohnungsvermieterin des Mannes hatte am Mittwoch Abgängigkeitsanzeige erstattet, nachdem der 70-Jährige schon am 5. Februar zu seiner Wanderung aufgebrochen war, informierte die Polizei.