Temperaturen wecken Frühlingsgefühle bei Vögeln

Meisen, Kleiber, Amsel, Feldlerchen, Spechte oder der Grünling: Bei einem Blick in die Natur fallen einem sofort die singenden Vögel auf. Sobald im Februar die Temperaturen steigen und schönes Wetter herrscht, sind die Flugkünstler unüberhörbar. „Wenn man in seinem Garten einen Nistkasten aufhängen will, um etwa eine Meisenfamilie anzulocken, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt“, weiß Eva Karner-Ranner von der Vogelschutzorganisation BirdLife. Und auch die ersten Zugvögel sind bereits in größeren Trupps als musikalische Frühlingsboten im ganzen Land unterwegs. Einige Fleißige, wie etwa die Kolkraben, sind bereits eifrig mit ihrem Nestbau beschäftigt.