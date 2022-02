Oberösterreich auf der Suche nach Pflegekräften

„Hungerlohn“ während der Ausbildung

Auf die Frage nach dem Grund für den Mangel gibt es verschiedene Antworten, allen voran werden die Ausbildungsbedingungen genannt. Die „Krone“ erreichte ein Leserbrief einer Frau, der genau dieses Thema ansprach: Ausbildungskonditionen in der Pflege. Ihre Tochter hatte sich für den Beruf als Pflegeassistentin entschieden. In dem Brief kritisierte die Mutter die Bedingungen während der Ausbildung, unter anderem den „Hungerlohn“. Knapp über 100 Euro verdient ihre Tochter als Auszubildende. „Damit könnten wir schon lange zusperren“, so die Mutter, die im Gastgewerbe tätig ist. „Nicht jede Familie kann sich so eine Ausbildung für ihr Kind leisten, selbst mit Familienbeihilfe.“