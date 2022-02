Ein spannendes Duell am Fuße des Großglockners

Am Fuße des Großglockners in Kals kommt es am 27. Februar erneut zum Duell zwischen Bürgermeisterin Erika Rogl (Wir für Kals) und Herausforderer Egon Groder (Für Kals). Auch zwei weitere Listen wollen im Gemeinderat ein Wörtchen mitreden. Eine neue Wohnanlage und schnelles Internet sollen die Abwanderung stoppen und für neue Jobs in der Region sorgen.