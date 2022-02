Wiener Band Werckmeister denkt Popmusik anders

Was haben Katy Perry, Nick Cave und die Einstürzenden Neubauten gemeinsam? All diese Künstlerinnen schwimmen im großen Teich Popmusik, auch wenn die musikalische Schnittmenge bei genauerem Hinhören enden wollend ist. Pop im weitesten Sinne ist auch „Kairos“, das Debütalbum der Wiener Band Werckmeister. Dort verbindet sich die Liebe zu Melodien aber mit einem avantgardistischen Zugang, was Frontmann und Songwriter David Howald nur teilweise gelten lässt. „Natürlich denkt man bei Pop zuerst an Katy Perry und nicht an Blixa Bargeld. Aber ich verstehe die Kategorisierungen nicht. Das sind alles perverse Grenzzäune. Ich verstehe nicht, wenn man ,Kairos‘ das Avantgarde-Prädikat unterstellt, wie es bei meinen früheren Soloalben war.“ Der 36-Jährige stammt aus Basel, hat sich sein herzhaft-kerniges Schweizerdeutsch erhalten und in seinen knapp neun Jahren in Wien schon so einiges veröffentlicht.