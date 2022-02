Für Alpin-Damen ist „nicht wirklich viel gelaufen“

„Für mich war wichtig, dass wir in Positionen sind, dass wir Medaillen machen können. Dass sie mitgekämpft haben und dass wir knapp an Siegen dran waren. Wir sind in keiner Disziplin mit großen Favoritinnen angetreten, aber wir haben uns wirklich in jedem Rennen die Chance erarbeitet“, bilanzierte Mitter. „Wir haben eine Mannschaft hier gehabt, die konkurrenzfähig war.“ Die Strecken seien anspruchsvoll gewesen, die Schneedingungen speziell. „Fast Wüstenklima, total kalt und totale Sonneneinstrahlung. Aber es war schon machbar.“