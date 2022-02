Doping-Wirbel: Eiskunstlauf-Ergebnis mit Stern

Das Ergebnis des olympischen Eiskunstlauf-Einzels mit Gold-Favoritin Kamila Walijewa wird nach IOC-Angaben als vorläufig gelten und mit einem Stern versehen. Dies gelte für den Zeitraum der laufenden Ermittlungen in der Doping-Affäre um die 15-jährige Russin, sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Mittwoch. Nach dem Kurzprogramm führt Walijewa die Konkurrenz in Peking an, die Entscheidung in der Kür fällt am Donnerstag.