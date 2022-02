Xu Mengtao holt Gold im Springen für China

Die Ski-Freestylerin Xu Mengtao hat für China bei den Winterspielen in Peking Gold im Finale im Springen gewonnen. Die 31-jährige Weltranglistenerste sicherte sich am Montag mit einem „Full-Full-Full“, einem dreifachen Salto mit dreifacher Schraube, als erste Aerials-Olympiasiegerin aus China einen Eintrag in die Geschichtsbücher.