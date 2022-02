alt-j: „Die Honeymoon-Phase ist endgültig vorbei“

Gus, hat das Vatersein einen Einfluss auf die Musik oder die Art und Weise, wie du deinen kreativen Beruf ausübst?

Newman: Ich bin ja auch Vater. Wenn du ein Baby hast, dann stellst du dir keine philosophischen Fragen mehr. Man befindet sich in einem Sturm der kompletten Veränderung. Wenn ein Baby da ist, dann ist nichts mehr in deinem Leben so, wie es vorher war. Du denkst anfangs gar nicht an Musik.

Unger-Hamilton: Ich denke oft darüber nach, ob mein Sohn versteht, was mein Job ist, wenn er mal alt genug ist. Ob er selbst auch Musiker wird oder ob mein Beruf sein Aufwachsen finanzieren kann. Oder ich erzähle ihm einfach von der Vergangenheit, weil ich etwas ganz anderes mache. Vielleicht findet er Fotos von Daddy, der einmal in einer Band spielte, bevor er Anwalt oder so etwas wurde. (lacht) Es wird definitiv nicht einfach sein, dass ich meinem Sohn als Musiker ein sicheres Leben bescheren kann und darüber mache ich mir schon Gedanken. Ich will natürlich, dass er finanziell in Sicherheit ist, ihn aber auch so oft wie möglich sehen. Das geht natürlich nicht mehr so gut, wenn wir wieder auf Tour sind. Diese Gegensätzlichkeiten lassen mich natürlich über die Situation nachdenken.