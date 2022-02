Vorarlbergs Know-how beschert Schweiz drei Goldene

Für das erste Gold der Schweiz hatte Beat Feuz in der Abfahrt gesorgt. Der „Kugelblitz“, der bereits seit vielen Jahren in Tirol mit seiner Lebensgefährtin Katrin Triendl wohnt, krönte seine sensationelle Karriere mit dem Olympiasieg. Dass es in Peking im dritten Anlauf nach Sotschi 2014 (13.) und Pyeongchang (3.) endlich klappte, lag natürlich in erster Linie an den großen Qualitäten des Emmentalers. Allerdings auch daran, dass er mit seinen - vom Südtiroler Sepp Kuppelwieser präparierten und in der Vorarlberger Gemeinde Kennelbach gebauten - Head-Skiern perfektes Material unter den Füßen hatten. Ein kleiner Teil des Feuz Golds geht also auch ins Ländle.