Inter behält nach Spitzenspiel die Tabellenführung

Europameister Lorenzo Insigne brachte Napoli früh per Elfmeter in Führung (7.), Goalgetter Edin Dzeko gelang aber kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich (47.). Für Napoli gab es nach zuletzt vier Ligasiegen in Folge wieder ein Remis. Inter gab nach dem 1:2 im Derby vergangene Woche gegen AC Milan erneut Punkte ab.