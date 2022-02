„Wünderla“ macht sich wunderbar

Sie ließ sich für ihren Einstieg in Gastronomie und Handel jedenfalls viel Zeit: „Ich war immer gerne kreativ, also ging ich erst in Richtung Design“, so die gelernte Textilbetriebstechnikerin, welche für die Firma Getzner Modemessen besuchte und dort unter anderem auch eine selbstentworfene Hemden-Kollektion ausstellte. 2008 suchte Verena die berufliche Veränderung, wurde erst Büroleiterin bei der damaligen Landesrätin Greti Schmid und wechselte später ins Veranstaltungsmanagement der Abteilung „Regierungsdienste“, wo die 46-jährige nach wie vor gerne tätig ist. Dennoch nahm Verena 2018 eine dreimonatige Auszeit, gab es doch in ihrer Heimatstadt Bludenz ein neues Projekt, das sie umsetzen wollte und sollte - eben das „Wünderla“.