Gold-Izzi und Co als Fußballteam ohne Fußballplatz

Und: Es muss rasch eine permanente Strecke für die Ski- und Snowboardcrosser im Land her. Denn derzeit sind Gold-Izzi und seine Kollegen „ein Fußball-Team ohne Fußballplatz“, wie Bruder Gino Hämmerle so treffend formulierte. Den nächsten „Fußballplatz“ für Vorarlbergs so erfolgreichen Crosser gibt es auf der steirischen Reiteralm – viereinhalb Autostunden entfernt der Heimat...