Der Saison-Dominator bekommt nun einen Flügelmann

Österreichs Skicrosser starteten am Dornbirner Bödele mit zwei Trainingstagen zu Wochenbeginn ihre Vorbereitung für die an diesem Wochenende in Grasgehren anstehenden Europacuprennen. Während Chefcoach Marzel Renn und sein Team dann bereits am Dienstagnachmittag ins deutsche Allgäu anreisten, machte sich Mathias Graf erst am Mittwoch auf den Weg. „Ich habe daheim noch für mein Trainings- und Sportmanagment-Fernstudium gelernt“, erklärt der Vorarlberger, der im Kampf um den Europacup-Gesamtsieg schon 99 Zähler Vorsprung auf Melvin Tchiknavorian (Fra) aufweist.