Grafs Ärger nach Achtelfinal-Aus währte nur kurz

Grafs Ärger währte nur kurz, zumal der 26-Jährige in der Gesamtwertung weiter klar in Front liegt: Der Vorarlberger kommt mit 118 Punkten Vorsprung auf den Franzosen Melvin Tchiknavorian - am Sonntag Vierter hinter seinem Landsmann Youri Duplessis Kergomard, Douglas Crawford (Aus) und dem Belgier Xander Vercammen - zu den Rennen am nächsten Wochenende auf die Reiteralm. „Auf die Gesamtwertung schaue ich aber gar nicht“, unterstreicht Graf, der die ersten zwei Europacups auf der Reiteralm im Jänner für sich entscheiden konnte. „Man hat hier wieder gesehen, wie schnell es gehen kann.“ Bester Österreicher im zweiten Grasgehren-Rennen: der Kärntner Moritz Optenik auf Platz elf, der Montafoner Fredi Berthold kam auf Rang 15.