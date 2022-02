Australische Regierung will Koalas besser schützen

Stark gefährdet

Darüber hinaus plant die Regierung, den Status der Koalas von „gefährdet“ auf „stark gefährdet“ zu erhöhen. Das betrifft die Bundesstaaten New South Wales sowie Queensland und die Hauptstadt Canberra. Laut der Tierschutzorganisation „International Fund for Animal Welfare“ (IFAW) basiere diese Einschätzung auf zwei wissenschaftlichen Studien. Diese hätten ergeben, dass die Koala-Population in Queensland seit 2001 um mindestens die Hälfte eingebrochen sei. In New South Wales wären die Beuteltiere gar vom Aussterben bedroht.