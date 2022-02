SOS-Kinderdorf spart dank Hightech Geld und Wasser

Die wassersparenden Miniturbinen stammen von der Rabmer Gruppe, die sich an der Spendenaktion beteiligt. „Wir bedanken uns herzlich für die großzügige Spende“, erklärte Erwin Roßmann, Leiter SOS-Kinderdorf Wien, der die Wasser- und Energiesparer im SOS-Kinderdorf Wien entgegennahm. „Insgesamt werden in den nächsten Monaten Ecoturbinos in über 600 Duschen in SOS-Kinderdörfern in ganz Österreich installiert. Da kommt einiges an Wasser und Betriebskosten zusammen“, so Roßmann.