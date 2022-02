Umstrittener LVT-Leiter Tauschitz wird abgezogen

Von Funktion abgezogen

Am Freitagmorgen wurde dann bekannt, dass Tauschitz als Leiter des LVT Kärnten abgezogen und in einem anderen Bereich in der Landespolizeidirketion seinen Dienst verrichten wird. „Das LVT wird währenddessen von der stellvertretenden Leiterin Oberstleutnant Viola Trettenbrein geführt“, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.