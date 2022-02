Tauschitz erhält Rückhalt von Polizeichefin

Die grüne Nationalrätin Olga Voglauer glaubt, ein verfrühtes Wahlkampfthema gefunden zu haben, und wettert gegen den neuen Chef des Verfassungsschutzes in Kärnten, Stephan Tauschitz. Er habe am Ulrichsberg geredet und sei daher untragbar. Tauschitz war 2008 und 2010 Klubobmann der ÖVP und sprach so wie Vertreter fast aller Parteien bei diesen umstrittenen Treffen, an dem viele Jahre auch das Bundesheer teilnahm. Jetzt, nachdem Tauschitz seit acht Jahren im Verfassungsschutz tätig ist, werden ihm die Reden vorgehalten.