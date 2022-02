Verfassungsschutz hat seit Februar neuen Chef

Zurück zu den CMG’s. Wie gefährlich sind diese Gegner jeglicher Coronamaßnahmen und Dauerdemonstrierer? „Wir beobachten die Szene sehr genau, sie ist ob ihrer Vernetzung schwer kalkulierbar. Ich sehe in Kärnten keine großen Probleme, sollte es sich aber in Richtung Extremismus verschieben, greifen wir natürlich ein.“ Das in einer Demokratie so wesentliche Demonstrationsrecht gelte es jedenfalls auch zu schützen, meint Stephan Tauschitz zur „Krone“.