Wetter wird am Wochenende wieder ruhig und mild

Am Freitag kann sich im Süden bis zum Vormittag noch phasenweise die Sonne zeigen. Danach werden dort die Wolken dichter und am Nachmittag gehen ein paar Regenschauer nieder. Im übrigen Österreich überwiegen zunächst die Wolken und zeitweise sind Niederschläge zu erwarten. Die Schneefallgrenze sinkt recht rasch auf 500 bis 900 Meter Seehöhe. Am Nachmittag werden hier die Niederschläge schon wieder seltener und die Wolken lockern von Westen her auf. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Norden und Osten auch lebhaft bis kräftig, aus Westen bis Norden. In der Früh umspannen die Temperaturen minus sechs bis plus sechs Grad, zur Mittagszeit drei bis zwölf Grad.