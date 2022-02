„Mein Leben veränderte sich vor meinen Augen“

Will berühmten Nachnamen nicht annehmen

Das Verhältnis zu seinem Vater Arnold Schwarzenegger ist mittlerweile sehr gut. Vor allem die Leidenschaft fürs Bodybuilding verbindet die beiden. Anfangs habe er es alleine schaffen wollen, später habe er mit seinem Vater zu trainieren begonnen, so Baena. „Ich war so nervös“, erinnerte er sich an das erste gemeinsame Training zurück. Er habe aber alle Tipps und Kniffe in sich aufgenommen. „Ich war aufmerksam und versuchte, zu sehen, was er tat und wie er sich verhielt.“