Valentinstag in Schönbrunn: Romantik für Papageien

Schon vor dem Valentinstag am kommenden Montag, dem 14. Februar, fliegen bei den Vögeln im Tiergarten Schönbrunn Herzen durch die Luft. Die Tierpfleger haben sich für die Keas eine besondere Beschäftigung überlegt. Papierherzen wurden mit Körnern und Nüssen gefüllt und den Tieren auch Rosen gebracht. Für Paare gibt es am Valentinstag ein besonderes Angebot: Wer mit seinem Schatz am 14. Februar den Zoo besucht, erhält zwei Eintrittskarten zum Preis von einer.