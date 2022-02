Iranischer Skifahrer erster Dopingfall von Peking

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking ist der erste Doping-Fall bekannt geworden. Der iranische alpine Skifahrer Hossein Saveh Shemshaki ist bei einer Dopingkontrolle positiv getestet worden. Wie die Internationale Test-Agentur (ITA) in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, ist er am Montag außerhalb des Wettkampfes kontrolliert worden.