SPÖ entgeht mit Impfkampagne knapp Spenden-Vorwurf

Derzeit kursiert ein anonymes Schreiben in Oberösterreich, in dem dargelegt wird, dass die Gratisleistungen für die Plakate, auf denen die SPÖ Oberösterreich als Herausgeber aufschien (wenn auch nur „im Kleingedruckten), eine illegale Parteispende sein könnten. Die (geringen) Druckkosten hat die SPÖ gezahlt. Die Sujets sind „pro bono“, also gratis für einen guten Zweck, von einer Agentur.