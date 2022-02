Österreicherin von deutschen Betrügern abgezockt

Eine Dornbirnerin zeigte am Montagmorgen einen Internetbetrug bei der deutschen Polizei in der bayrischen Grenzstadt Lindau an. Aufgrund ihrer vorgelegten Unterlagen gab sie an, Mitte Januar ein aus der Werbung bekanntes Laufband für 1.800 Euro über die Verkaufsplattform „Ebay-Kleinanzeigen“ gekauft zu haben. Dem Verkäufer, der sich mit falschen Personalien eines im Internet erlangten Ausweises ausgab, überwies sie 1.800 Euro auf das Konto einer deutschen Internetbank.