Lawinentoter war ein norwegischer Multimillionär

Bei dem 43-jährigen Skifahrer, der am Freitag bei einem Lawinenunglück in Vorarlberg ums Leben gekommen ist, soll es sich um den norwegischen Immobilieninvestor Ole Martin Braathen handeln. Das berichteten zahlreiche internationale Medien unter Berufung auf Braathens Unternehmen Braathen Eiendom. Der 43-Jährige war am Wochenende einer von neun Lawinentoten in Westösterreich, die anderen Unfälle ereigneten sich in Tirol. Vonseiten der Polizei gab es dazu keine Bestätigung.