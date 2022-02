Erneut leichter Rückgang: 27.087 Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) sind 27.087 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Vor einer Woche meldete das Gesundheitsministerium 25.894 neue Fälle - im direkten Tagesvergleich (Grafik unten) es ist allerdings zum sechsten Mal in Folge ein leichter Rückgang zu erkennen. 24 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, verstarben zuletzt. 194 Schwerkranke befinden sich aktuell in intensivmedizinischer Behandlung (minus acht). Auf den Normalstationen sind allerdings 125 Patienten dazugekommen.