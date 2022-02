Torhüter Tino Casali als fixe Nummer eins

Tino Casali, dessen Nummer-eins-Position nach dem Riegler-Aus unangetastet bleiben dürfte, kann auf 30 Bundesligaeinsätze verweisen. Der erst am Sonntag verpflichtete Armin Gremsl kam bislang auf zwei Bundesliga-Spiele in St. Pölten und zwei weitere in der rumänischen Liga 1. Und der erst 20-jährige Jakob Odehnal kam noch zu keinem Einsatz in der höchsten Liga.