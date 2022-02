Mysteriöse Paketzustellung und gehackter Account

Segen und Fluch zugleich kann das Internet sein, das mussten nun auch zwei Kärntner erfahren: Ein Klagenfurter (25) hatte auf einer Online-Verkaufsplattform eine Drohne bestellt und dafür Tausende Euro gezahlt. Das ferngesteuerte Luftfahrzeug wurde am 1. Februar auch an die angegebene Zustelladresse geliefert, so beweist es zumindest eine Unterschrift. Doch wer das Paket übernommen hat, ist völlig unklar. Von der Drohne fehlt jede Spur.