Pussy-Riot-Aktivistin (33) in Moskau festgenommen

In Russland ist eine Aktivistin der Punkband Pussy Riot, Maria Aljochina, festgenommen worden. Die 33-Jährige sei von Mitarbeitern des Strafvollzugs in Moskau aufgesucht und dann festgesetzt worden, teilte die Agentur Interfax am Montag mit. Was ihr vorgeworfen wird, ist offiziell noch nicht bekannt.