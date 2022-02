Gitarrenlegende Slash: „Tue das, was mir gefällt“

Das schlicht „4“ betitelte Werk beweist, das dem keinesfalls so ist. Mit Songs wie dem Opener „The River Is Rising“ oder dem intensiven „Fall Back To The Earth“ am Ende sorgt das Rock-Konglomerat mitunter für die besten Songs seit Jahren. Eine Frischzellenkur, die auch daraus resultiert, dass die Band das mondäne Los Angeles gegen die „Music City“ Nashville eingetauscht hat, um in den ehrwürdigen Hallen des RCA Studios aufzunehmen. Dort, wo viele Größen der Musikhistorie für Meilensteine sorgten. „Physisch dort zu sein war noch einmal etwas anderes, als die Geschichte des Studios nachzulesen“, kommt der begeisterte Fan aus Slash heraus, „es war so, als würde die gesamte Essenz all dieser großen Musiker durch einen hindurchfließen.“ Mit Produzent Dave Cobb wurde in einer Live-Atmosphäre gearbeitet. „Wie es die Rolling Stones mit Brian Jones machten. Ich hasse es, beim Aufnehmen Kopfhörer tragen und Verstärker in einen anderen Raum verfrachten zu müssen. Jetzt haben wir so aufgenommen, wie wir auf der Bühne stehen.“