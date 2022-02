Kriechmayr: „So kann man keine Medaille gewinnen“

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 war Kriechmayr als Siebenter noch unser Bester, am Montag hatte er sich Edelmetall vorgenommen, doch daraus wurde nichts. Immerhin: Schon am Dienstag wartet im Super G die nächste Chance. Zwei dritte und zwei fünfte Ränge im Weltcup machen Mut.