Brian Austin Green wird zum fünften Mal Vater

Brian Austin Green, der mit Schauspielerin Megan Fox in Scheidung lebt, wird wieder Vater. Seine Freundin, die „Dancing With The Stars“-Profitänzerin Sharna Burgess erwartet ein Kind von ihm. Mit seiner Noch-Ehefrau Fox hat Green bereits die Söhne Journey (5), Bodhi (7) und Noah (9). Sohn Kassius (19) stammt aus der Beziehung mit Vanessa Marcil.