Labor-Razzia: „Der Imageschaden ist ein Wahnsinn“

Sachverhalt muss schnell aufgeklärt werden

Die Causa beschäftigt auch die Gemeinde Zell am See. Sie ist Eigentümerin des Unternehmens „Gesundheit Innergebirg“, dem wiederum das an den Schultests beteiligte Tauernlabor gehört. Geschäftsführer ist Franz Öller. „Sollten diese Anschuldigungen zutreffen, dann ist es unabdingbar, dass Herr Öller so schnell wie möglich von seinen Aufgaben entbunden wird“, sagt die Vizebürgermeisterin von Zell am See, Salome Rattensberger (ÖVP).