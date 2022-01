Test-Fiasko: Jetzt müssen andere Labore helfen

„Ab jetzt werden auch andere Labore bei den Schultestungen mithelfen. Womöglich übernimmt auch das Labor Novogenia Testungen“, so Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Noch im Dezember analysierte das Labor Novogenia mit Sitz in Eugendorf die PCR-Tests aus dem Schulbereich. Die neuerliche Ausschreibung gewann dann aber eine Bietergemeinschaft, dabei auch das Tauernklinikum Zell am See und das Thalgauer Labor Procomcure. Schon in der ersten Test-Woche gab es massive Probleme – nun müssen andere Labore aushelfen.