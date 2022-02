„Es war ein gesamtgesellschaftliches Versagen“

In dem neuen Buch wird nicht nur die Rolle der Wissenschaft, sondern auch der Politik stark kritisiert.

Das sind Erkenntnisse der Studie, ja. Die Heilpädagogik von Wurst hat das ganze Land bis in die tiefsten Ritzen durchdrungen und mit einer Decke überzogen. Nur wenige haben sich dagegen aufgelehnt - und waren chancenlos. Denn Wurst hat ja bis zur Pensionierung fast jeden ausgebildet, der in Kärnten mit Kindern und in dem Bereich arbeiten wollte. Alles und jeder ging durch seine Hände.