Lösen elektronische Signale „Havanna-Syndrom“ aus?

Bericht geht nicht auf mögliche Verantwortliche ein

Auf mögliche Verantwortliche für solche Signale ging der am Mittwoch veröffentlichte Bericht nicht ein. „Wir haben uns nicht mit der Schuldzuweisung an einen ausländischen Gegner oder Akteur befasst. Wir haben uns an den kausalen Mechanismus gehalten“, sagte ein mit dem Bericht vertrauter US-Geheimdienstmitarbeiter gegenüber Reportern. Ein CIA-Zwischenbericht vom 20. Jänner kam aber zu dem Schluss, dass es unwahrscheinlich ist, dass Russland oder ein anderer ausländischer Gegner hinter den meisten der sogenannten „anomalen Gesundheitsvorfälle“ steckt. In dem CIA-Bericht hieß es, dass von den 1000 Fällen etwa zwei Dutzend ungeklärt blieben.