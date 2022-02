Eisenstadt sucht nun neue Mindestlohn-Alternative

Obwohl es zuletzt rechtliche Schwierigkeiten gab, will die Landeshauptstadt weiterhin nicht das Mindestlohn-Modell des Landes umsetzen, sondern einen eigenen Weg gehen. Derzeit wird zusammen mit Experten an einer Lösung gearbeitet. Notfalls will die Stadt auch rechtlich für ihre Mindestlohn-Alternative kämpfen.