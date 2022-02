Whoopi Goldberg irritiert mit Holocaust-Äußerungen

Shitstorm in sozialen Netzwerken

Die aus Filmen wie „Sister Act“ und „Ghost“ bekannte Schauspielerin erhielt für diese Äußerungen umgehend Widerspruch in den sozialen Netzwerken. „Rassismus war ein zentrales Element der Nazi-Ideologie“, schrieb das Holocaust-Museum in Washington auf Twitter. „Juden wurden nicht über Religion, sondern über Rasse definiert. Die rassistischen Überzeugungen der Nazis haben Völkermord geschürt.“