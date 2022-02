Pierer gibt auch mit Baumaschinen Vollgas

Immerhin in puncto Bauarbeiten scheint beim Unternehmen, das Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und GasGas produziert, alles in ruhigen Bahnen: In Munderfing entsteht gerade ein zweites Logistikzentrum, in Plovdiv in Bulgarien rückt der Spatenstich für das Fahrrad-Werk näher. Pierer Mobility stellt dort mit Maxcom, einem der größten Fahrradhersteller Osteuropas, eine E-Bike-Fertigung auf die Beine - um 40 Millionen Euro. Ende 2023 soll das Werk in Betrieb gehen. „Die rechtlichen Themen haben wir abgeschlossen“, sagt Vorstand Viktor Sigl.