Krater am Mars schaut aus wie riesiger Baumstumpf

Technik aus Österreich mit an Bord der Sonde

Die Sonde TGO war am 14. März 2016 an Bord einer russischen „Proton“-Rakete vom Raumfahrtbahnhof Baikonur in Kasachstan in Richtung Mars abgehoben. Für den „Trace Gas Orbiter“ haben auch österreichische Unternehmen Beiträge geliefert. Das Wiener Weltraumunternehmen RUAG Space hat die Thermoisolierung für die Satellitenplattform und weiteres elektronisches Equipment geliefert, Siemens Österreich Testgeräte zur Überwachung der Satellitensignale.