Meistgelesen im Januar auf krone.at/kaernten

Unfall-Krimi in Villach

Am 29. Januar passierte ein tödlicher Unfall in Villach, der sich bald zu einem Krimi entwickelte: Eine 43-jährige Frau und ihr fünfjähriges Kind wurden von einer 37-jährigen Rumänin überfahren - schnell stellte sich heraus, dass sich Opfer und Täter kannten. Die Unfalllenkerin beging Fahrerflucht, wurde aber bald gefunden - mit Messerschnitten am ganzen Körper. Hier geht‘s zum ganzen Artikel.