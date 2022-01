Flop: Fast jeder hat den Impfbrief ignoriert

Schwache Zahlen auch aus Wien

Keineswegs zufriedenstellend auch die Zahlen aus Wien. Demnach reservierte die Stadt zwischen 9. und 16. Dezember Termine für 304.000 Ungeimpfte. Im Impf-Dashboard zeigte sich an diesen Tagen allerdings kein Anstieg an Erstimpfungen. Das Büro von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker erklärte: „Die Fronten waren zu dem Zeitpunkt schon sehr verhärtet. Der Brief wurde uns monatelang vom Bund versprochen. Hätten wir den Brief früher ausgeschickt, hätten wir mehr Effekte erreichen können.“