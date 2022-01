Tränen bei Darts-Star: „Das war für meine Mutter!“

Cullen hatte zuvor noch nie ein Finale in einem TV-Turnier erreicht, aber er setzte seine Entwicklung der letzten Jahre fort und erntete endlich den Ruhm auf der großen Bühne. Damit sicherte er sich den mit 60.000Pfund dotierten Masters-Titel in der Marshall Arena in Milton Keynes, nachdem er zuvor Michael van Gerwen und Jose de Sousa besiegt hatte.