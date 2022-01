An Demo-Tagen mehr Übergriffe auf Öffi-Personal

Viele Teilnehmer reisen zu den Kundgebungen (jeden Samstag) mit der U-Bahn an. „Die aggressive Stimmung gegen diverse Corona-Maßnahmen bekommen unsere Mitarbeiter leider sehr stark zu spüren“, so eine Sprecherin der Wiener Linien. Seit Pandemiebeginn (April 2020) wurden 222.000 „Maskensünder“ in den Öffis abgemahnt. Geldstrafen (50 Euro) verhängt wurden jedoch nur 530-mal.