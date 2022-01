„Kunst ist nicht die ganze Torte“

Die Neugier wurde Veronika bereits in die Wiege gelegt: „Besonders kulturaffin war meine Kindheit nicht, allerdings lebten meine Eltern einen weiten Horizont vor, bereisten die Welt und ermutigten mich und meine fünf Geschwister stets, auch neue Wege zu gehen.“ Was sich Veronika zu Herzen nahm. Nach einer Ausbildung in der Gastronomie, die sie bis nach Paris führte, begann sie Management und Informatik zu studieren. In Wien genoss Veronika das rege Treiben, vor allem aber das Kulturangebot. An der Bayerischen Staatsoper sowie am Wiener „Haus der Musik“ vereinte sie später im Marketing- und Eventmanagement-Bereich ihre Interessen und ihr Know-how.