Der Traummann der ÖSV-Damen ist heute ein Roboter

Der Roboter ist ein Service-Humanoid, er wurde von der Technischen Universität München und dem TUM-Forschungszentrum Geriatronik entwickelt. Normalerweise „arbeitet“ er in der Altenpflege. Da aber in der Pandemie die übliche Überreichung bei Siegerehrungen verpönt ist, wurde für die Rennen in Garmisch die Idee mit „Garmi“ geboren. „Ein kleiner Schritt zurück zur Normalität“, lachte Ramona Siebenhofer, „da müssen wir uns die Pokale nicht selbst abholen.“