Nach Absagen: Neue Pläne für die alten Feste

Bleiburg ist ja bereits vorgeprescht und will den Wiesenmarkt mit einem neuen Konzept im kleineren Rahmen möglich machen. „Wir werden alles nur erdenklich Mögliche tun, was die Durchführung unserer Traditionsfeste wieder erlaubt“, sind sich die Vertreter der IG Volksfeste einig. In Wolfsberg etwa wird unabhängig von der Omikron-Welle ein neuer Schönsonntagsmarkt entwickelt, der im Juni stattfinden soll. Bürgermeister Hannes Primus: „Wir feilen an mehreren Varianten.“ Dabei geht’s zurück zum Ursprung. Erstmals soll der Markt drei Tage dauern und wie vor Jahrzehnten in der Innenstadt stattfinden – gemeinsam mit dem Stadtfest.