Lang ersehnte Premiere ++ Spörk lässt es krachen

Willkommen bei der Adabei Primetime - dem Besten aus dieser Society-Woche. Bunter könnte die Mischung diesmal nicht sein. Wir warten mit Musical, Kabarett und Klassik auf! Ein lang ersehntes Musical, das pandemiebedingt monatelang warten musste, durfte endlich Premiere feiern: Miss Saigon. Auch Kabarettist Christof Spörk lässt es wieder krachen. Warum es ihn nicht stört, ausnahmsweise nicht vor ausverkauften Hallen zu spielen und wer daheim die Hosen anhat? Das hat er Adabei-TV verraten. Und wir treffen Stargeiger Yuri Revich, der von seiner gar nicht so einfachen Kindheit erzählt. Heute ist er sehr erfolgreich und obendrein engagiert: er hilft Kindern in Not.